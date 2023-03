Kostic avverte: “Friburgo in casa molto più forte, al ritorno sarà diversa”

Ieri sera all'Allianz Stadium la Juventus ha battuto 1-0 il Friburgo , nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League . A decidere il match è stato Angel Di Maria , che ha fulminato il portiere con un bel colpo di testa, su un gran cross di Filip Kostic . Quello di ieri è stato il primo assist del serbo in Europa League, ma in questa stagione il serbo è già arrivato a quota 10 . In questa graduatoria è lui il migliore della Juventus , proprio davanti a Di Maria.

Ai microfoni di Sky Sport, Kostic ha espresso la sua soddisfazione per il risultato. Le sue parole: "Sapevamo che sarebbe stata molto difficile, abbiamo giocato contro una squadra compatta e di qualità . Dovevamo essere attenti sulle palle lunghe e alle seconde palle. Ma abbiamo fatto vedere le nostre qualità, abbiamo comandato il gioco dall’inizio. Sono molto contento a livello personale per aver fatto un altro assist ".

Il Friburgo non sarà un avversario semplice nemmeno nel ritorno in Germania: "Li ho affrontati molte volte in Bundesliga, in casa sono molto più forti. Noi dovremo giocare come stasera, ma sarà una partita diversa. Però noi abbiamo le nostre capacità e dobbiamo vincere facendo il massimo nei novanta o centoventi minuti".