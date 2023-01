Kostic: “Importante non prendere gol per sette partite, continuiamo così”

La Juventus è tornata in campo ieri sera contro la Cremonese , nella prima partita di campionato dopo la sosta per il Mondiale. I bianconeri sono riusciti ad ottenere la vittoria sul campo della squadra grigio rossa, conquistando i tre punti grazie alla rete messa a segno da Milik nel recupero, che ha regalato i tre punti a Massimiliano Allegri.

Una Juventus, quella di ieri sera, non brillantissima ma comunque cinica nel portare a casa il risultato e la vittoria, che l'hanno fatta risalire in classifica a meno 7 punti dal napoli primo. Il calciatore dei bianconeri Filip Kostic , ha parlato ai microfoni di JTV dopo la partita vinta ieri sera.

"È molto bello iniziare con i tre punti oggi, ora dobbiamo continuare a vincere. È importante vincerne sette partite di fila senza prendere gol. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e a recuperare velocemente. Tra tre giorni ci aspetta l’Udinese e sarà una gara molto importante per noi. Io penso positivo e voglio continuare così. Per noi è importante adesso andare avanti con le vittorie. Dopo il Mondiale ho avuto qualche giorno libero da passare con la mia famiglia. È stato importante per ricaricare le batterie, ora sono pronto per continuare".