Konatè: “Rabiot è un giocatore chiave per la nostra Nazionale”

La Juventus ha ripreso gli allenamenti nella giornata di lunedì, terminando le vacanze concesse da Massimiliano Allegri a coloro che non sono andati a disputare il Mondiale . Molti giocatori della Juventus sono ancora in Qatar, dove giocheranno la fase finale della competizione, mentre coloro che non sono partiti si sono ritrovati al JTC per iniziare a preparare la seconda parte della stagione, che prenderà il via a gennaio.

L'ultimo in ordine di tempo è stato il calciatore francese Konatè, che ha parlato in conferenza stampa del giocatore della Juventus: "Rabiot non lo conoscevo prima di questo Mondiale. Non avevo mai vissuto con lui nel gruppo. Parla con tutti, è un giocatore chiave in questa competizione. Adrien ci porta molto, in difesa e in attacco, è un giocatore chiave per la Francia. Contro l'Inghilterra sarà difficile, il calcio inglese mi ha dato maggiore concentrazione. Alcuni errori in Bundesliga non si pagano a differenza di quanto accade in Premier. Tutte le squadre, fino all’ultima, sono pericolose in Premier League".