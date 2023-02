Kombouarè: “Sarà una gara europea, Juve favorita per la vittoria dell’EL”

Antoine Kombouarè e Moussa Sissoko, allenatore e centrocampista del Nantes, hanno rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando della sfida di Europa League contro la Juventus. Ecco le parole del mediano: "Siamo molto motivati e carichi. Non è una partita come le altre, è una sorta di debutto perché siamo di fronte ad una squadra di tutto rispetto. Giocheremo per vincere: dobbiamo entrare in campo con questa concentrazione e convinzione. Non dobbiamo far prendere il sopravvento alla Juventus ma siamo tranquilli. Abbiamo visto dei cambiamenti positivi in questi mesi e vogliamo cavalcare questa onda. Non dobbiamo dimenticare che sarebbe solo metà strada vincere domani perché c’è il ritorno. Pogba? Non ho avuto occasione di parlare con Paul negli ultimi giorni. La sua stagione è complicata a causa degli infortuni. Gli ho parlato nei mesi precedenti. Quando ho giocato contro la Juve con il Tottenham sono rimasto sorpreso dell’ambiente e dell’atmosfera, dei tifosi appassionati. Non è stata una passeggiata. L’ambiente era positivo, sono contento di giocare qui. Sarà complicata ma mi aspetto una partita divertente. Ci sono giocatori di grande talento: Pogba purtroppo non è disponibile ma ci sono giocatori come Rabiot, come Di Maria, come Bonucci, con grandi campioni e grandi individualità e un gruppo coeso, forte".