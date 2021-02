Koeman: “Suarez? Sarebbe stato meglio avesse firmato con la Juve”

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, vincendo tutte le partite di gennaio, compresa la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, tranne quella contro l’Inter dio San Siro, persa per 2-0 ma che i bianconeri possono vendicare stasera, nella gara valida per le semifinali di andata della Coppa Italia in programma questa sera proprio a San Siro. Gli uomini di Pirlo arrivano alla partita con il morale alto dopo le molte vittorie, e sperano di trovare la rivincita della partita di campionato.

Mentre i bianconeri lavorano sul campo chi fino a ieri ha lavorato sul mercato è stato il Chief Officer bianconero Fabio Paratici, che per gennaio non ha trovato quelle opportunità che cercava per migliore la rosa bianconera. La squadra di Andrea Pirlo rimarrà quindi così, con la quarta punta che non è arrivata nemmeno in extremis. Chi poteva dare manforte all’attacco bianconero sarebbe stato Luis Suarez, vicino alla Juventus in estate ma poi trasferitosi all’Atletico Madrid. Porprio di queso trasferimento ha parlato il tecnico del Barcellona Ronaldo Koeama, che intervistato dai microfoni di The Athletic ha parlato del Pistolero.

“La decisione di vendere Suarez? Fa parte del tuo lavoro. Parli con il club e quando sono arrivato come allenatore al Barcellona ​​avevamo le nostre opinioni. Ho avuto delle informazioni dalla società e successivamente abbiamo preso delle decisioni. Certe volte bisogna prenderle. A volte va bene e altre no. Noi stiamo cambiando e, naturalmente, sarebbe stato meglio che Luis Suarez firmasse per la Juventus piuttosto che per l’Atletico Madrid perché è ancora nel campionato spagnolo. Ma quel tipo di decisione, dovevamo prenderla. Era una scelta difficile ma la cosa importante era mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento.”

