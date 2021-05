Koeman: “Pjanic? Importante farsi trovare pronti quando chiamati in causa”

Il tecnico ha parlato del bosniaco

Continua la difficile stagione di Miralem Pjanic al Barcellona. Il bosniaco, arrivato in blaugrana in estate dopo lo scambio con Arthur, ha faticato ad entrare nei meccanismi della squadra, rimanendo ai margini anche per le scelte dell'allenatore Ronald Koeman, che durante il campionato lo ha schierato poco in mezzo al campo. Per Pjanic infatti sono solo 6 le presenze dal primo minuto in questa stagione, mentre in totale le partite disputate dal centrocampista sono 17, con zero gol all'attivo. Il tecnico, ha ribadito il concetto in conferenza stampa, parlando proprio del mancato schieramento dell'ex Juve: "Non sono un tipo di allenatore che opera molti cambiamenti. Giochiamo con due diciottenni a centrocampo. La gestione del minutaggio dipende anche da tanti fattori. Come gli allenamenti, la tattica e il modulo scelto dagli avversari. In ogni caso, credo sia più importane farsi trovare preparati quando si è chiamati in causa per fornire un contributo".