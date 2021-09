Koeman: “Pensavo Suarez andasse alla Juve, cessione di Messi una bastonata”

Il tecnico del Barcellona ha parlato

"Mercato? Dovevamo aiutare il club. Griezmann aveva un contratto importante e la sua cessione ha contribuito a migliorare la situazione finanziaria. Non potevo dire no. L'arrivo di Depay però era programmato: avevo già parlato con lui a inizio agosto per capire se c'era possibilità di ingaggiarlo. Volevo un attaccante con caratteristiche diverse e lo conosco molto bene. Ci darà molte soluzioni, in effetti mi chiedo come mai il Barça non abbia mai avuto un giocatore come lui".