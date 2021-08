Koeman allontana Pjanic: “Difficilmente troverà spazio”

Ancora in bilico il futuro del bosniaco

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista dell'inizio del campionato, che domenica prenderà il via dalla Dacia Arena. Gli uomini di Massimiliano Allegri esordiranno in Serie A alle 18:30 contro l'Udinese di Gotti, e cercheranno di mettere subito i primi tre punti della stagione al sicuro. I bianconeri saranno poi attesi dalla partita in casa contro l'Empoli, dopo la quale ci sarà la pausa per le Nazionali. Dopo la prima allo Stadium, e con la partenza dei giocatori per le rispettive selezioni, anche il mercato finirà, con i bianconeri che stanno preparando gli ultimi colpi da regalare a Massimiliano Allegri.

Con l'arrivo di Manuel Locatelli a Torino, dopo una trattativa che è iniziata nella sessione estiva dello scorso anno, Massimiliano Allegri ha ricevuto il regista che tanto aspettava, e che andrà a risolvere molti dei problemi del centrocampo bianconero: in queste prime partite il tecnico toscano ha adattato Ramsey in quel ruolo, ma i risultati non sono stati quelli sperati. La Juventus potrebbe quindi cercare un sostituto last minute da affiancare a Locatelli per gestire e far rifiatare al meglio il centrocampista italiano: proprio per questo la pista che porta al ritorno di Miralem Pjanic non si sarebbe ancora raffreddata, e potrebbe riaccendersi in questi ultimi giorni di mercato.

A confermarlo sono le parole del tecnico del Barcellona Koeman, che in conferenza stampa ha commentato la situazione del club, parlando del bosniaco e di un altro giocatore ai margini del progetto blaugrana: "Abbiamo troppi giocatori. Se contiamo quelli alle prese con infortuni, vediamo che ci manca Dembélé, Aguero, Mingueza e Ansu Fati. Quando sì, abbiamo troppi giocatori. Ci sono giocatori come Pjanic e Umtiti che difficilmente riusciranno a trovare spazio, ma la decisione finale è sempre dei calciatori. Però sì, loro due hanno una situazione complicata e lo sanno". Parole che non lasciano posto all'interpretazione, e che potrebbero spingere il bosniaco verso il ritorno a Torino, con la formula del prestito gratuito.