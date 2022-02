Klopp: “Con tutto il rispetto per le altre, ma l’Inter è l’italiana più forte”

Il tecnico del Liverpool ha parlato

Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool , ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League di domani parlando anche di Juventus : "E' una partita di calcio... Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L'Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l'anno scorso e anche quest'anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati . Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale .Se non fossi l'allenatore del Liverpool guarderei sicuramente questa partita alla tv.

Liverpool? Abbiamo soluzioni diverse ovviamente, vedremo chi giocherà. Il fatto di avere 5 sostituzioni è una cosa importante, è fantastico averli tutti a disposizione . Se dovrà fare dei cambiamenti li farò, non mi è quasi mai successo di averli tutti a disposizione e quindi sono felice. Salah e Mane? E' bello che abbiano giocato subito, sono due forze della natura. Non hanno festeggiato troppo, anche perché non bevono alcool... Hanno avuto tempi di recupero eccezionali, ma non sono sorpreso perché li conosco.

Barella il più pericoloso? Anche Perisic, abbiamo fatto il double insieme in Germania. L'ammiro molto, mi piace tanto. Poi Dzeko e tutti gli altri. Barella purtroppo non potrà giocare, non sarà una cosa brutta per noi ma è un ottimo giocatore che mi piace molto, veramente un fuoriclasse che ha tecnica, corre... Al suo posto però giocherà Vidal, mica male. Ha giocato ovunque ad alto livello e soprattutto ad alto livello è sempre molto motivato. Non so se sarà un vantaggio quindi per noi, ma non mi interessa, quello a cui penso è solo a come giocheremo noi, alla nostra mentalità. Dipenderà tutto dai giocatori ovviamente.