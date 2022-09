Klinsmann: “Sorpreso dalla Juventus, il Mondiale cambia tutto”

Jurgen Klinsmann, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, in occasione del Festival dello Sport. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Sorpreso... è normale che quando le cose vanno male, sia per l'Inter che per la Juventus, ci sono discussioni. Anche negli altri campionati è così, il Bayern Monaco ha problemi in Bundesliga, così come la Juve e l'Inter in Italia. Bisogna vedere come risolvono i problemi, devono cambiare marcia e alzare il ritmo. Questo è un anno particolare, diverso perché c'è il Mondiale in mezzo. Per i giocatori è diverso, non vogliono infortunarsi per rischiare. Per le società non è facile".