Khedira non dimentica la Juve e carica i bianconeri: “Incrocio le dita per voi”

TORINO – La Juventus questa sera scenderà in campo allo Stadio Do Dragao di Oporto per la partita valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. La sfida alla squadra allenata da Sergio Conceicao arriva dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli al Maradona per 1-0, che ha rimandato i bianconeri al quarto posto in classifica a otto punti di distacco dalla prima della classe, che in questo momento è l’Inter. I bianconeri sono arrivati ieri in serata in Portogallo, in una città blindatissima a causa della variante inglese del COVID, con il governo lusitano che ha imposto nel paese un altro lockdown per contrastare la diffusione del virus.

Una trasferta anomala per la Juventus, che lascerà l’hotel per la rifinitura e poi per andare allo stadio per la partita, con i giocatori bianconeri che per tutto il resto del tempo saranno isolati in albergo. La partita di questa sera sarà importante per gli uomini di Andrea Pirlo, che vorranno ottenere una vittoria per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della partita di ritorno che si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Nella conferenza stampa di ieri Andrea Pirlo ha predicato calma, per una partita che sarà complicata ma che la Juventus dovrà portare a casa sfruttando le sue qualità e non esponendo il fianco ai micidiali contropiede della squadra portoghese.

Tutta la Juventus è partita alla volta di Oporto, con Paulo Dybala che è rientrato tra i convocati, anche se sembra improbabile il suo utilizzo per la partita di questa sera. A Torino sono rimasti Arthur e Cuadrado, alle prese con i loro infortuni, che seguiranno la trasferta da casa tifando per i loro compagni. Un altro che tiferà per i bianconeri questa sera è l’ex centrocampista Sami Khedira, allerta Berlino da gennaio. Il tedesco ha infatti twittato dal suo profilo ufficiale, augurando in bocca al lupo alla sua ex squadra per la partita di questa sera.

“In bocca al lupo per stasera Juventus! Incrocio le dita per voi! Forza Juve”