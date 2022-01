Ora Khedira esalta la Juve: “È questa la mentalità”

Il giocatore tedesco, critico nei confronti della squadra bianconera nei giorni scorsi, ha commentato la rocambolesca vittoria ottenuta ieri sera

La Juventus ha vinto ieri sera una patita incredibile contro la Roma, che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri, ieri in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal suo secondo Landucci, rimontare in sette minuti una partita che perdeva per 3-1 e che è riuscita a vincere per 3-4, grazie anche al rigore parato da Szczesny sul finale. Un sussulto di orgoglio per la squadra bianconera, che ha perso Federico Chiesa per tutta la stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio della gamba sinistra, ma che può ripartire da ieri sera per trovare quella spinta necessaria per il proseguo della stagione.