Khedira: giallo nell’esordio dell’Herta contro il Bayern

TORINO – La Juventus ha chiuso il mese di gennaio vincendo tutte le partite, con la sola sconfitta di San Siro contro l’Inter a macchiare un mese altrimenti segnato da sole vittorie. Gli uomini di Andrea Pirlo sperano che anche l’impegnativo mese di febbraio regali le stesse gioire, a cominciare dalla partita di questa sera contro la Roma, che in caso di vittoria consentirebbe ai bianconeri di superare in classifica al terzo posto la squadra di Fonseca.

A gennaio si è anche chiuso il mercato per i bianconeri, che non hanno fatto registrare nessuna entrata ma hanno salutato il centrocampista tedesco Sami Khedira. Dopo la telenovela estiva che lo ha visto rifiutare numerose destinazioni prima, e la rescissione anticipata del contratto poi, il tedesco è rimasto a Torino, fuori dalla squadra, ma si è costantemente allenato con gli ormai ex compagni, e sul gong del mercato è arrivato il trasferimento in Germania. Il giocatore è infatti passato all’Herta Berlino, e ieri ha fatto il suo esordio con la maglia bianco blu della squadra della capitale tedesca.

L’Herta ha ospitato il Bayern Monaco capolista della Bundesliga alla disperata ricerca di punti che lo allontanino dalla zona retrocessione. L’anticipo della ventesima giornata del campionato tedesco è stato vinto dai bavaresi, che si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Coman. Mentre la squadra di Flick fa quindi le prove in attesa del Mondiale per Club, la nuova squadra dell’ex giocatore bianconero rimane immischiata nella lotta per la zona salvezza, trovandosi ora agli stessi punti della terzultima, ma sopra per differenza reti. Nella partita ha fatto il suo esordio l’ex centrocampista della Juventus Sami Khedira, subentrato all’ottantunesimo minuto al posto di Ascacibar e ricevendo un’ammonizione, la prima nella sua nuova avventura in Germania, durante il secondo minuto di recupero.

