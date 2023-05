Kezman sul futuro di Milinkovic: “A fine stagione parleremo di tutto”

L'agente del serbo - Mateja Kezman - è stato intervistato al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole in merito al futuro del numero 21 biancoceleste. "Ogni giorno sentire storie sul contratto e sul futuro è molto poco carino sia per me che per lui. Con Lotito abbiamo parlato molte volte, si è già stabilito di far finire la stagione , poi avremo tempo per parlare di tutto”.

E poi: "Le parole usate per discutere Milinkovic sono una vergogna. C’è chi è interessato a creare problemi. E’ vero, non sta vivendo il suo momento migliore, ma è solo un uomo, può starci un momento di down. Non si metta in dubbio il suo impegno per la Lazio, in queste ultime quattro partite vuole dare il massimo e nessuno ha il diritto di giudicarlo”.