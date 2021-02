Kessié: “Scudetto? Mancano ancora tante partite. Il derby lo vince il Milan”

Il giocatore del Milan ha parlato

TORINO - Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano. Queste le sue parole: "Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d. del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente. Frizioni con Pioli? Beh, il Milan mi ha preso, segno che in me vedeva qualcosa. Però giocare nel Milan non è facile, e poi è arrivato un nuovo allenatore che chiedeva cose che bisognava capire. C’è voluto del tempo, non soltanto a me. Quando arriva un tecnico differente, vuol dire che il momento è complicato. A maggior ragione bisogna metterci tanta attenzione. La mia evoluzione? Si lavora per andare avanti e io lo faccio tutti i giorni per diventare un centrocampista migliore".