Kean: “Volevo riprendermi questa maglia. Alla Juve per lavorare e dare il 100%”

Il calciatore protagonista della partita dell'Italia

Il nuovo attaccante della Juventus Moise Kean , tornato a Torino dopo le esperienze all'estero, è stato il protagonista della partita vinta ieri sera dall'Italia contro la Lituania per 5-0. Il calciatore è tornato a vestire la maglia della Nazionale dopo l'esclusione dall'Europeo, ed ha ripagato il tecnico Roberto Mancini mettendo a segno una doppietta e trascinando la Nazionale alla vittoria. Dopo la partita il numero 20 ha festeggiato sulle sue pagine social il ritorno in Azzurro, condito da una splendida doppietta: Back with a Bang! R.I.P. Lil cuz Bryan Love you!" le parole di Kean, che ha ricordato l'ex calciatore della Juventus venuto a mancare nei giorni scorsi.

Kean ha parlato al termine della partita, anche ai microfoni di Rai Sport, ai quali ha commentato la sua prestazione: "Era importante riprendermi questa maglia e dare il cento per cento è sempre un'emozione. Non è stato facile guardare l'Europeo a casa, ma ho sempre tifato per i miei compagni davanti alla televisione e sono stati bravi a vincere la coppa. La convocazione dipende da me, dal lavoro e da quanta serietà ci metto, i compagni mi hanno sempre accolto bene". Il calciatore della Juventus continua, rettando nuovi obiettivi per il suo ritorno in Italia: "Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni. L'esperienza al Psg mi ha aiutato tantissimo, mi ha permesso di essere accanto a grandi campioni, mi è servita molto".