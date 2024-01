Moise Kean va in prestito: accordo a un passo con l’Atletico di Madrid

L'attaccante azzurro è vicino al trasferimento per 6 mesi in Spagna dove ritroverà Morata: obiettivo trovare minuti per l'Europeo

Moise Kean lascerà la Juve in prestito. L'attaccante ha deciso di partire vista l'esplosione di Yildiz e della condizione ritrovata di Milik. Dopo l'esperienza in Premier League con la maglia dell'Everton e in Ligue 1 con quella del PSG, questa volta è la Liga pronta ad accoglierlo. In particolar modo l'Atletico Madrid di Diego Simeone. La Juventus ha accettato le condizioni del club spagnolo per il prestito secco e dunque le parti sono molto vicine. La settimana prossima la trattativa si potrà chiudere.

Prima del trasferimento nella nuova squadra, Kean, che è in scadenza con la Juventus a giugno 2025, non rinnoverà il contratto, ma ogni discorso sull'eventuale prolungamento verrà rimandato a fine stagione. Inoltre, la cessione temporanea di Kean all'Atletico Madrid aprirebbe per la Juve la possibilità di un'operazione non invasiva (altro prestito)a seconda delle necessità della squadra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.