Kean torna a disposizione ma il futuro è lontano da Torino

Oltre alle scorie della sconfitta, la partita di domenica ha lasciato in eredità anche la squalifica di Dusan Vlahovic , che non sarà presente nella sfida dello Stadium. Per fortuna di Massimiliano Allegri però, è tornato ad allenarsi con il gruppo Moise Kean , che a livello numerico pareggerà l'assenza del serbo.

Kean viene da un lungo infortunio e sarà difficile vederlo in campo dall'inizio, ma potrebbe essere un'arma in più a partita in corso per il tecnico toscano. L'attaccante italiano avrà questi mesi per dimostrare la sua forza e per meritarsi la permanenza in bianconero, che sembra tuttavia utopica: a fine anno infatti la dirigenza gli cercherà una sistemazione che lo porterà lontano da Torino.