Kean lascerà la Juve: piace a tre club di A, ma lui preferisce l’estero

La Juventus potrebbe presto salutare Kean . L'attaccante ex Psg sembra essere fuori dal progetto Juve per il futuro e per questo la Vecchia Signora si sta guardando intorno.

Il futuro di Kean sembra quindi lontano dalla Juventus. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, in prima fila per l'attaccante ci sarebbe il Monza, ma anche la Fiorentina è interessata all'attaccante bianconero. Con i viola ci sarebbero stati già contatti: anche il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per il prestito dell'attaccante. Tante squadre su di lui, anche se l'attaccante preferirebbe una pista estera. Una partenza in prestito che sarebbe preliminare alla separazione definitiva a giugno: ormai la strada sembra essere tracciata, Kean lascerà la Juventus.