L’ex allenatore di Kean: “Ora è più maturo, sono contento per lui”

Maurizio Molinelli, ex allenatore delle giovanili bianconere, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Kean. Ecco le sue parole: "Ha capito, probabilmente, che se non si da una mossa rischia di buttare tutto il suo talento. Non ne vale la pena tornare indietro proprio ora, forse lo sta capendo. E' un po' più maturo, anche l'età può avere una sua incidenza. Moise è un giocatore importante, per il periodo che sta vivendo sono davvero contentissimo".