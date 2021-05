Kean cuore d’oro: beneficenza per le strade di Parigi

L'attaccante del club francese impegnato nel sociale

Il calciatore del PSG Moise Kean, ex attaccante della Juventus, sembra aver trovato a Parigi la sua dimensione. L'attaccante italiano infatti sta disputando una grande stagione sotto la Torre Eiffel, con 24 presenze e 12 reti segnate in campionato, a cui vanno sommate le 3 reti messe a segno in Champions League. Il calciatore sembra ormai sbocciato, e il prossimo anno sarà sicuramente protagonista, con la Juventus che continua a seguirlo e spera di riportarlo a Torino. Il giocatore intanto, oltre a far parlare di sé per le prestazioni in campo, si è reso protagonista di un grande gesto: come testimoniato dal suo stesso profilo Instagram, Kean è andato in giro per Parigi, con mascherina e rispettando le norme anticovid, per portare cibo e sostentamento ai più bisognosi, gesto che ha generato i complimenti dei suoi followers.