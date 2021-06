Kean cita Mike Tyson: “Se mi manca una stella prendo una manciata di nuvole”

L'attaccante del Psg ha postato una foto sui social

Mancano pochi giorni ormai al fischio di inizio degli Europei e gli azzurri sono tutti riuniti a Coverciano per preparare al meglio la gara inaugurale contro la Turchia. Bisognerà ancora capire chi saranno gli undici titolari che manderà in campo mister Mancini, soprattutto considerando le scelte e i tagli fatti dal tecnico all'ultimo minuto, favorendo l'inserimento di Bernardecshi e Raspadori ai danni di Politano e Kean. Quest'ultimo infatti, risulta essere uno dei grandi esclusi sin dalle prime convocazioni e quasi mai preso in considerazione da Mancini, nonostante la bellissima annata appena conclusa con il PSG.