Kane omaggia Conte: “Grande uomo, sempre coerente. Gli auguro…”

La sua avventura sulla panchina del Tottenham si è conclusa in maniera tumultosa. E' un divorzio che lascia ferite quello tra Antonio Conte e gli Spurs, e a Londra non ha vissuto la parentesi migliore della propria carriera. L'avventura dell'ex Juve sulla panchina dei londinesi si è conclusa con uno sfogo piuttosto acceso del tecnico che imputava alla squadra un senso di egoismo e di riluttanza che hanno pesato in negativo sulla stagione. In quello sfogo dopo il 3-3 contro il Southampton Conte si è lasciato andare ad un'accusa pesante nei confronti della squadra. Una circostanza che non ha fatto altro che certificare un addio che era nell'aria .

"Non voglio tornare su quello che ha detto" - prosegue il capitano degli Spurs in merito allo sfogo del suo ex allenatore. "Ma eravamo tutti molto delusi dopo una partita che avremmo dovuto vincere e che invece abbiamo pareggiato facendoci rimontare in quel modo. Conte è un grande uomo, in quel momento le sue emozioni sono venute fuori, ma lui è fatto così e in questo è sempre stato coerente. Io e lui avevamo un grande rapporto e mi dispiace che per un motivo o per l’altro non sia potuto continuare. Gli auguro ovviamente il meglio per la sua prossima avventura, e nel frattempo io e gli altri giocatori continueremo a lottare seguendo Cristian Stellini per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati".