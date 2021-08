Kaio Jorge saluta il Santos: “Eterna gratitudine a chi mi ha aperto le porte”

Il calciatore ha postato

I bianconeri hanno battuto la concorrenza di Milan e Benfica , e si sono assicurati il talento del Santos per 3 milioni di euro complessivi. Il giocatore, ieri a Torino per le visite mediche, ha voluto dedicare sul suo account Instagram un post alla sua ormai ex squadra, ringraziandola per quanto fatto per lui.

"Ho attraversato molte difficoltà nella vita, ma non ho mai rinunciato al mio sogno, o meglio, la mia famiglia non mi ha permesso di arrendermi. Hanno fatto tutto il possibile e l'impossibile per me per essere felice. Se oggi sorrido, è grazie a loro. Grazie papà e mamma per tutto. Al Santos, la mia eterna gratitudine. Sono stati nove anni di grande apprendimento. Sono grato al club per avermi aperto le porte quando altri le avevano chiuse, grato per le amicizie fatte all'interno della squadra, grato per l'opportunità di aver lavorato al fianco di persone sensazionali, in particolare i miei compagni, gli allenatori e tutti i dipendenti del Santos. Nonostante gli errori commessi dalle persone e dalla dirigenza precedente a questa, l'amore per il Santos l'ho sempre dimostrato sul campo. Faccio il tifo perché il club si riprenda e torni in vetta, un posto che in tanti hanno fatto di tutto per impedirne il raggiungimento. Grazie a Dio per tutti i successi e le sconfitte. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e affetto. L'eterna gratitudine a uno dei più grandi club del mondo. Fede!"