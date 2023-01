Kaio Jorge: “Qui alla Juventus sto bene, ho passato mesi complicati”

Kaio Jorge, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione 3 'Na Area. Ecco le sue parole sul grave infortunio subito nello scorso inverno e sulla situazione nel club piemontese, anche per il futuro: "Qui alla Juve ho il mio posto, sto bene, ho i miei giorni pieni. Ho sempre sognato, dopo il Santos, di giocare in una grande d’Europa. E l’ho realizzato. La differenza è la cultura tattica, devi stare concentrato in fase difensiva. Il gioco più rapido? Molto più rapido rispetto al Brasile. Sono migliorato anche in marcatura, nella prima pressione. C’erano Cristiano, Dybala, Chiellini quando sono arrivato.