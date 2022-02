Juve, il futuro di Kaio Jorge è ancora in bilico? Il Basilea ci prova

L'attaccante brasiliano classe 2002 è rimasto a gennaio dopo le voci su una sua possibile partenza. Ma non è ancora sicura la sua permanenza.

redazionejuvenews

La Juventus è in un grande momento. I risultati stanno arrivando e molti giocatori stanno aumentando il proprio rendimento, senza contare poi l'apporto dei nuovi. Se quindi per Allegri ora le cose vanno bene, per punti, prestazioni e possibilità di scelta nella rosa, c'è chi può sorridere meno. Si tratta di Kaio Jorge. La punta brasiliana classe 2002 infatti continua a essere impiegata con il contagocce da parte di Massimiliano Allegri.

L'attaccante ex Santos in questa stagione è sceso in campo 11 volte, 9 in campionato e 2 in Coppa Italia. In Serie A ha messo insieme un totale di 113 minuti, 64 dei quali nella trasferta di Venezia, quando la Juve fu fermata sull'1-1. In Coppa Italia invece i minuti giocati sono stati appena 12. A queste si aggiunge la partita giocata da titolare con la squadra Under 23 contro l'AlbinoLeffe, in cui è anche andato a segno. Inoltre il brasiliano non era stato inserito nella lista Uefa a inizio stagione e non vi è rientrato nemmeno a febbraio. Nella finestra di mercato invernale per lui si era parlato di un trasferimento in prestito. Si erano interessate Salernitana e Cagliari in Italia, ma anche alcuni club esteri, tra cui il Granada. Il brasiliano però alla fine è rimasto a Torino.

Ora però si torna a parlare nuovamente di una sua partenza temporanea in questa stagione. L'attacco bianconero è affollato e per lui non sembra esserci posto per il momento. Per questo negli ultimi giorni si è fatto avanti il Basilea. In Svizzera infatti il calciomercato chiuderà il 15 febbraio. Ancora un paio di giorni quindi per capire se il giovane attaccante lascerà la Juventus per cercare minutaggio altrove e dimostrare che l'investimento su di lui è stato lungimirante. Nonostante il ragazzo abbia molta voglia di giocare, come è normale che sia, la società però ha diverse remore nel farlo partire. Allegri ha stima del giocatore e, pur facendolo giocare molto poco, vorrebbe tenerlo ancora in rosa per valutarlo e farlo crescere in casa, all'ombra dei grandi giocatori che ha a disposizione. In attesa di qualche occasione per emergere.