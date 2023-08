Kaio Jorge: “Grande sfida, dopo l’infortunio ora sono pronto. Voglio…”

Dopo le dichiarazioni di Matias Soulè, arrivano anche le parole di Kaio Jorge: "Sono molto contento di essere qui. È una grande sfida per me. Ho saputo dell’interesse del Frosinone dopo l’amichevole dell’Under 23. Ho parlato velocemente con il presidente e sono qui, sono contento perché voglio aiutare i miei compagni. Appena arrivato alla Juve mi sono infortunato ma ora sono pronto per giocare. So le capacità che ho dentro. Penso di fare una buona stagione e voglio dimostrare il mio valore al Frosinone e alla Juve".