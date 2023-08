Kaio Jorge: futuro deciso, il brasiliano rimane a Torino

Il calciatore brasiliano rimarrà a Torino fino a gennaio per trovare la migliore condizione possibile dopo l'infortunio

La Juventus esordirà domenica in SerieA allo Stadio Friuli di Udine, nella partita contro l'Udinese che darà il via al nuovo campionato. Curiosamente i bianconeri inizieranno la nuova stagione dove avevano finito la scorsa, imponendosi nell'ultima giornata per 1-0 grazie al secondo gol nella stagione di Federico Chiesa. La squadra preparerà in settimana l'esordio, con i primi tre punti da conquistare per iniziare l'annata al meglio.

Massimiliano Allegri avrà alcuni giocatori indisponibili per la prima di campionato, tra cui il brasiliano KaioJorge. Dopo due anni di problemi legati all'infortunio; il brasiliano sembra vedere la fine del tunnel, come dimostrato dall'amichevole in famiglia disputata allo Stadium; che lo ha visto, alla sua prima uscita, segnare un tripletta. Una classe, quella del brasiliano, che non è stata scalfita dal periodo di assenza e sulla quale Allegri sembra voler puntare.

Dopo le voci di mercato sul suo conto che si sono rincorse in questi giorni infatti, con possibili prestiti, il tecnico toscano avrebbe deciso di mettere un veto sulla sua cessione e di tenerlo alla Continassa almeno fino a gennaio: Allegri vuole vedere se il giocatore riuscirà ad arrivare in questo periodo alla massima condizione, per sfruttarne le qualità nella seconda parte del campionato, dove potrebbe diventare uno dei protagonisti.