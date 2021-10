Kaio Jorge: “Felice di essere tornato. Voglio aiutare la mia squadra il piu possibile”

Il giocatore brasiliano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha fatto il punto sulle sue condizioni

In attesa che il campionato riparta e che gli impegni per le nazionali cessino, tutte le squadre di club sono a lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno. In casa Juve cresce l'attesa per il big match contro la Roma di Josè Mourinho, in programma per il 17 ottobre all'Allianz Stadium. Max Allegri è ancora alle prese con i dubbi di formazione, considerando anche la condizione degli infortunati Dybala e Morata, ai quali va ad aggiungersi anche il centrocampista francese Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid nelle prime ore di oggi. Quasi impossibile vedere in campo anche lo spagnolo, ancora fermo ai box e che molto probabilmente salterà anche la sfida di Champions contro lo Zenit, sperando di fare ritorno nella scontro diretto con l'Inter. Diversa invece la situazione di Paulo Dybala che quasi sicuramente sarà a disposizione dell'allenatore livornese, il quale molto probabilmente lo schiererà ad opera in corso.