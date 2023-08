Kaio Jorge apre al prestito in Serie A: la Juve riflette

La Juventus si avvicina all'esordio in Serie A in programma domenica contro l' Udinese . Alla Dacia Arena di Udine, i bianconeri affronteranno i padroni di casa contro cui avevano concluso la scorsa stagione, vincendo per 1-0 grazie alla seconda rete in campionato di Federico Chiesa. La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla partita dopo un bel precampionato , cha ha dato al tecnico toscano tanti spunti per la stagione che sta per iniziare.

Il giocatore, che nei piani della Juventus si dovrebbe aggregare con la NextGen per tornare al meglio, scapita però per tornare in campo, ed avrebbe aperto ad un prestito in Serie A. Su di lui è forte il Frosinone, ed il brasiliano accetterebbe il trasferimento per mettere minuti nelle gambe. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe tenerlo in Next Gen fino a gennaio, per poi riportarlo al meglio in prima squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro, che dovrà vederlo iniziare a splendere.