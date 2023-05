Dopo le voci che lo hanno accostato alla panchina della Juventus, arriva la risposta del diretto interessato: Igor Tudor. Il futuro di Massimiliano Allegri -al suo secondo mandato in bianconero- sembra sempre più in bilico nonostante la sua volontà di restare a Torino (qualche giorno fa aveva detto: "Fosse per me resterei al cento per cento. Ma non decido io").