Juventus U23, serve un cambio di rotta per il finale di stagione

La Juventus U23 è in crisi, la vittoria manca da diverso tempo, ma i playoff non dovrebbero essere a rischio.

redazionejuvenews

La Juventus U23 è in difficoltà. La sconfitta di ieri con la Fiorenzuola ha messo a nudo tutti i problemi del club bianconero, che nell'ultimo periodo e più precisamente nelle ultime cinque partite, ha conquistato soltanto un punto nelle gare da un mese a questa parte, con quattro sconfitte sul groppone. Il tecnico dei bianconeri Lamberto Zauli, ieri, nel postpartita, ha analizzato così la debacle: "Dispiace per la sconfitta, avevamo la possibilità di tenere la scia di quelle davanti e conquistare i playoff con qualche giornata di anticipo. A Renate ora diventerà molto importante fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. Tornando alla partita, nel primo tempo siamo stati un po' lunghi e il Fiorenzuola avrebbe meritato il vantaggio. Nel secondo tempo la gara era più equilibrata e in un momento di stanca abbiamo subito il gol, poi la difesa del Fiorenzuola ha retto nel finale: è stata una partita difficile, merito a loro. Ora voltiamo pagina."

Adesso, per la fine della regular season, sono rimaste soltanto tre giornate, che la Vecchia Signora dovrà disputare contro Renate, Trento e Legnago, con la possibilità concreta di portare a casa almeno altri 6 punti, con due vittorie su tre, per arrivare alla qualificazione ai playoff senza troppi patemi d'animo. Attualmente la Juventus è a più 4 sul decimo posto, ultima posizione utile per gli spareggi, ma più si arriverà in alto in classifica, maggiore sarà la possibilità di incontrare una squadra meno forte.

Emerge soprattutto il problema della zona gol, visto che Madama non segna più di una rete dal 20 febbraio, dal match con il Seregno. Infatti, da qualche settimana, i calciatori più rappresentativi come Soulé, Compagnon e Miretti non stanno incidendo come in precedenza. Da qui alla fine i bianconeri dovranno cercare di onorare il campionato e dare il tutto per tutto per un sogno che sembra utopia, ovvero la Serie B.