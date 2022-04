Juventus U23, successo di misura contro il Renate: playoff più vicini

La Juventus U23 ha battuto per 2-1 il Renate nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, reti di Brighenti e Zuelli.

La Juventus U23 torna alla vittoria dopo più di un mese. I ragazzi di Zauli vincono 2-1 contro il Renate, avvicinandosi così all'obiettivo stagionale dei playoff. Ecco il report del sito bianconero: "Ritmi piuttosto bassi nella prima fase del match, con la Juve a fare la partita, senza però produrre grandi pericoli (eccezion fatta per un gol di Poli in apertura, annullato per fuorigioco) e il Renate, che in classifica ha ben 11 punti più dei bianconeri e che i playoff li ha già raggiunti matematicamente, in una posizione attendista. Arriva però proprio dagli ospiti il primo lampo del match, con una bordata di Cicconi dalla distanza al 24' che costringe Israel a intervenire per salvare la porta. Al 36' ecco il meritato vantaggio juventino: Brighenti riceve da Cudrig, prende la mira e insacca il mancino, potente e preciso all'angolino lontano. Uno a zero.