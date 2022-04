Under 23, un punto in trasferta: 1-1 con la Virtus Verona

La squadra di mister Zauli è uscita solo con un pareggio da Verona. I bianconeri erano passati in vantaggio con il gol di Enzo Barrenechea.

redazionejuvenews

La Juventus Under 23 pareggia in trasferta a Verona con la Virtus per 1-1. Andiamo a leggere il report del match, pubblicato sul sito ufficiale del club.

"LA PARTITA

MisterZauli schiera un 4-3-1-2 con Israel tra i pali, Barbieri, Riccio, de Winter e Verduci in difesa, Zuelli, Barrenechea e Miretti in mediana, Soule sulla trequarti ad agire dietro Da Graca e Brighenti.

Partono bene entrambe le squadre in campo e dopo i primi minuti di studio iniziano ad arrivare anche le prime palle gol. La primissima è per Da Graca che, su invito da Soulè, si vede sbarrare la strada soltanto dal portiere dei veneti. Segnali incoraggianti per la Juve che, dopo aver sventato la minaccia portata da Zigoni, trova il vantaggio con Barrenechea. Il centrocampista argentino inizia l'azione e la conclude splendidamente servito da Barbieri, 0-1. Il vantaggio galvanizza la squadra di Mister Zauli che pochi giri di orologio più tardi ha un'occasione importante per il raddoppio con Da Graca, ma non cambia il punteggio. Ci provano anche Brighenti, De Winter e Verduci, ma in tutte e tre le situazioni i bianconeri vanno soltanto vicini allo 0-2. E come spesso capita quando non si riesce a capitalizzare la mole di gioco creata, arriva la beffa: nel finale di prima frazione, infatti, Danti trova Zigoni libero in area e l'attaccante della Virtus Verona pareggia. Squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Nella ripresa sono i bianconeri a partire fortissimo, con l'obiettivo di tornare immediatamente avanti. In rapida sequenza ci provano i due argentini, Soulé e Barrenechea, ma senza fortuna: il primo con un pallonetto salvato sulla linea di porta dalla difesa veneta, il secondo con un colpo di testa che non entra in porta per una questione di centimetri. Pochi minuti dopo cambiano i protagonisti, questa volta ci provano infatti Miretti e Barbieri da fuori, ma sfortunatamente per la Juve non cambia l'esito dei loro tentativi. Al 68' torna pericoloso ancora una volta Soulè, in questo caso con una conclusione a giro che esce di un soffio. Una volta entrati negli ultimi venti minuti inizia a sentirsi la stanchezza e anche la lucidità viene meno, da entrambe le parti, e non ne giova lo spettacolo. Il finale non regala grandi emozioni, se non due preziosissimi interventi di Israel su Zugaro e Arma a evitare una seconda beffa per i bianconeri. Al triplice fischio, dunque, finisce 1-1".