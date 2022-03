Under 23, i convocati di Zauli per la sfida con il Padova

Oggi alle 17:30 la partita casalinga contro la squadra biancoscudata, che è seconda in classifica. Ecco gli uomini a disposizione del mister.

redazionejuvenews

La Juventus Under 23 oggi alle 17:30 affronterà la sfida casalinga contro il Padova. Una gara difficile contro la squadra seconda in classifica nel Girone A di Serie C con 72 punti. Un match che arriva dopo due sconfitte consecutive, contro squadre che precedono i bianconeri in classifica. Mercoledì infatti era arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Lecco. Nonostante il vantaggio iniziale di Iocolano, la squadra di Lamberto Zauli aveva poi subito la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Ganz. Una settimana fa invece era arrivata la sconfitta con la capolista, il Sudtirol, che sta dominando il campionato ed è la più seria candidata alla promozione in Serie B. Una partita persa in casa per 1-0, in cui comunque non erano state concesse molte occasioni alla squadra più forte del girone.

Oggi quindi altra sfida con una big del torneo. Il Padova ha inanellato una serie clamorosa di risultati utili tra campionato e Coppa Italia di Serie C. La squadra biancorossa non perde addirittura dal 25 ottobre, quando era stata sconfitta in trasferta dal FeralpiSalò per 1-0. Da lì poi solo risultati utili, compresa la partita di andata con l'Under 23 bianconera, vinta in casa per 2-0 con i gol di Ceravolo e Jelenic. La squadra guidata da Massimo Pavanel viene da due vittorie consecutive contro Mantova e AlbinoLeffe. Un avversario quindi da affrontare con la massima concentrazione. La Juventus al momento è ottava con 46 punti, in linea con le aspettative. E l'obiettivo, come ha dichiarato ieri il mister è quello di conquistare i playoff.

Andiamo a vedere l'elenco completo dei convocati diramato da Lamberto Zauli per il match di oggi:

"UNDER 23 | I CONVOCATI PER JUVE-PADOVA

La Juventus Under 23 ospita il Padova: alle 17:30 fischio d'inizio della sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Zauli per il match del Moccagatta. I CONVOCATI: 1 Israel Wibmer, 2 Leo, 3 Stramaccioni, 4 Riccio, 5 De Winter, 7 Sekulov, 8 Leone, 9 Da Graca, 11 Brighenti, 13 Poli, 15 Verduci, 16 Sersanti, 17 Zuelli, 19 Palumbo, 20 Iocolano, 22 Raina, 26 Barbieri, 27 Cudrig, 28 Barrenechea, 30 Boloca, 42 Cerri, 44 Siano, 45 Lipari."