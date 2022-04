Under 19, un secondo tempo fatale: vince la Roma 3-0

A Trigoria la squadra di Bonatti gioca un buon primo tempo, ma poi nella ripresa i giallorossi escono fuori e vincono confermando il primato.

La Primavera di Bonatti è uscita sconfitta dalla gara in casa della Roma. Ecco il report del match, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "Il match inizia su buoni ritmi con entrambe le squadre decise a prendere in mano il dominio del campo. Le prime battute vedono una Roma vivace che, però, non si affaccia mai pericolosamente dalle parti di Senko. La Juve, sicuramente, è più pericolosa e nella seconda metà del primo parziale l'inerzia del match pende dalla parte dei bianconeri che al 25' sfiorano il vantaggio con uno splendido sinistro di Muharemovic messo in angolo da un super intervento di Mastrantonio e sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente è Chibozo a vedersi negare la gioia del gol in acrobazia da un'altra straordinaria parata del portiere giallorosso. La Juve, sull'onda dell'entusiasmo continua a spingere, ma il gol non arriva e nel finale di prima frazione i padroni di casa tornano a gestire il ritmo arrivando così all'intervallo sullo 0-0. Unico vero squillo della squadra allenata da Mister De Rossi una conclusione dal limite dell'area di Cherubini. al minuto 40, neutralizzata in due tempi da Senko.

La ripresa inizia senza cambi da una parte e dall'altra, ma ciò che varia è lo spirito della Roma. I giallorossi vanno subito alla ricerca del vantaggio che arriva pochi minuti dopo l'avvio del secondo tempo (più precisamente al minuto 52) con Louakima, abile con il piatto destro a infilare il pallone tra Senko e il palo alla sua destra. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che, quattro giri di orologio più tardi, trovano addirittura il raddoppio: l'autore della rete è sempre Louakima, questa volta con una conclusione mancina che tocca il palo ed entra in porta. Sotto di due reti per la Juve non è facile reagire e allora Mister Bonatti inizia a mettere mano alla panchina per dare una scossa alla sua squadra. Dentro Hasa per Omic ed è proprio il neo entrato che si guadagna una punizione dal limite dell'area che Savona calcia bene quasi sfiorando il palo alla destra di Mastrantonio.

La Juve ora è alla ricerca di un gol che potrebbe riaprire la partita, ma al minuto 65 si espone a una ripartenza giallorossa che culmina con il tris segnato di testa da Cherubini. Si tratta di un gol che pesa nell'economia del match, ma i bianconeri vogliono ugualmente reagire. E ci provano proprio a venti minuti dalla fine con un bel filtrante di Turco per Chibozo che prende il tempo a Keramitsis, ma a tu per tu con Mastrantonio viene ipnotizzato dal portiere giallorosso. Mister Bonatti prova a cavalcare questa reazione inserendo forze fresche e pochi istanti dopo questa azione arriva il triplo cambio per la Juve con l'ingresso in campo di Maressa, Sekularac e Strijdonck. Poco dopo entrerà anche Doratiotto, ma lo squillo di Chibozo, di fatto, sarà davvero l'ultima concreta opportunità per i bianconeri di rientrare in partita. Al triplice fischio la gara si chiude sul 3-0 per la Roma".