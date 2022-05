Under 19, all’Unipol Domus il Cagliari batte 2-0 i bianconeri

La Primavera bianconera è uscita sconfitta dalla trasferta in Sardegna contro i rossoblù. La sintesi della partita e le parole di Bonatti.

redazionejuvenews

La Primavera bianconera è uscita sconfitta dalla trasferta di Cagliari per 2-0. Andiamo a leggere come è andata nel report del match pubblicato dal sito della Juventus: "La prima frazione inizia su ritmi intensi, da una parte e dall’altra, e la prima occasione arriva dopo appena sei giri di orologio: Desogus, ben imbeccato sulla sinistra, prova a piazzare il pallone con il destro, ma un’ottima risposta di Senko gli nega la gioia per l’undicesimo centro stagionale e successivamente la ribattuta di Gagliano termina alta. Risponde al minuto 11 Chibozo con un bel diagonale che viene controllato in due temi da D’Aniello. Ancora 0-0, ma gara vivace. Il match si sblocca, poi, un quarto d’ora più tardi con il gol di Gagliano che approfitta di un’imprecisione in fase di impostazione da parte della Juve e batte Senko. A vantaggio acquisito i sardi prendono fiducia e due minuti più tardi vanno vicini al raddoppio che arriverà, poi, al termine della prima frazione con la doppietta di Gagliano, abile a superare il portiere bianconero con un sinistro potente e preciso che viene deviato, ma si insacca ugualmente in porta per il momentaneo 2-0.

Nel secondo tempo Mister Bonatti opera tre campi dopo i primi dieci minuti inserendo Sekularac, Mbangula e Maressa. La scossa arriva, ma la prima grande occasione è del Cagliari, ma Luvumbo spreca tutto calciando alto. La reazione dei bianconeri (oggi in campo con la terza maglia) è immediata ed è opera di Sekularac che con il destro impegna D’Aniello. Al minuto 70 la Juve ha già effettuato tutte le sostituzioni (dentro anche Savona e Cerri per Fiumanò e Turco) per provare a imbastire una rimonta non semplice. Rimonta che rischia di tramontare definitivamente al minuto 81 quando Kourfalidis recupera un bel pallone entrando in area, ma una volta a tu per tu con Senko decide di provare a servire un compagno senza, però, riuscire a trovarlo. La Juve si salva e al minuto 88 avrebbe l’opportunità di accorciare le distanze tentando un recupero quasi impossibile nel finale: Cerri si presenta dal dischetto per trasformare un rigore assegnato alla formazione di Mister Bonatti qualche istante prima, ma viene ipnotizzato da D’Aniello. Il punteggio non cambia e non cambierà fino al triplice fischio".

"L’ANALISI DI MISTER BONATTI

«Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente oggi non era giornata e anche il rigore sbagliato l’ha confermato. Raccogliamo le energie e gli spunti che anche questa partita ci ha offerto e ci proiettiamo per l’ultima partita in casa della regular season. Vogliamo chiudere bene questo campionato prima di tuffarci nella fase finale dove sono sicuro che diremo la nostra, soprattutto trattandosi di gare secche da dentro o fuori»".