Juventus, le parole dell’ex sindaca Zoppo in udienza

Maria Cristina Zoppo, ex membro del collegio sindacale della Juventus, ha detto la sua sulla situazione intricata dei bianconeri.

redazionejuvenews

Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta Prisma della Juventus. L'ex componente del collegio sindacale Maria Cristina Zoppo, in udienza di fronte ai PM ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole: "Quasi sbeffeggiata. colpita e attaccata, per qualcosa che Juventus stessa aveva fatto. Era la tempesta perfetta. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile. Noi eravamo venuti a conoscenza dell’esistenza delle carte della Procura che evidenziavano un breach nei sistemi di controllo (side letter).

Al collegio sindacale non interessava nulla questo, perché se un bilancio è non corretto, è non corretto. Non mi è capitato che gli Avvocati avessero un peso così significativo. Abbiamo parlato con il revisore e abbiamo ritenuto che il metodo da lui utilizzato conducesse ad esiti non irragionevoli.

Loro volevano spingere ad arrivare subito alla deliberazione, approvare il bilancio. Permettete al revisore di pronunciarsi. Lì, con i sindaci collegati da remoto, per 50 minuti «viene interrotto l’audio della riunione. Metterci in cattiva luce e crearci una forte sensazione di disagio. Anche Forte era in difficoltà. Questa è stata una mitragliatrice".