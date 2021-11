Juventus-Zenit: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera in campo nella quarta partita valevole per il girone di qualificazione della Champions League

La Juventus è attesa questa sera dalla partita con lo Zenit, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Dopo aver vinto tutte e tre le partite precedenti ed essere a punteggio pieno in testa al girone, i bianconeri cercheranno i tre punti anche questa sera, per ipotecare il passaggio al prossimo turno ad eliminazione diretta: alla squadra di Massimiliano Allegri basterà anche un pareggio per agguantare la qualificazione, ma una vittoria servirebbe per aumentare il morale della squadra e per mettere una pietra anche per quanto riguarda il passaggio del turno da prima in classifica, che consentirebbe di affrenare un sorteggio per gli ottavi che potrebbe essere, sulla carta, più agevole.