Juventus-Zenit: allo stadio per il compleanno dei bianconeri

redazionejuvenews

Archiviata la sconfitta di ieri sera contro il Sassuolo, la Juventus è già proiettata alla partita contro il Verona, dopo la quale i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium contro lo Zenit, per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League: vincendo contro i russi i bianconeri si assicurerebbero il passaggio del turno, e per farlo avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi, che avranno anche un motivo in più per recarsi allo Stadium. Il giorno della partita sarà anche il compleanno della società, che attraverso il suo sito internet ha cominciato tariffe speciali per i biglietti.

"All’Allianz Stadium torna la Champions League! Martedì 2 novembre alle 21:00 arriva lo Zenit San Pietroburgo. Sarà la seconda gara europea della stagione in casa per la squadra di Mister Allegri (la terza partita europea all’Allianz Stadium, considerando anche quella giocata dalle Juventus Women) e, come è accaduto contro il Chelsea, sarà fondamentale il contributo del pubblico, che contro i Blues ha avuto un ruolo chiave, dando vita a un’atmosfera unica, che ha dato una carica speciale ai bianconeri in campo. La sfida cade anche il giorno successivo al compleanno della Juventus e, per l'occasione, sarà attiva una tariffa speciale!

TARIFFA SPECIALE COMPLEANNO JUVE

Come anticipato, in occasione del match contro i russi è attiva ora una promozione ad hoc. La gara dell'Allianz Stadium, infatti, andrà in scena il giorno dopo il compleanno della Juventus e proprio a questo evento, speciale per ogni tifoso, è dedicata questa offerta: approfittate della promo "COMPLEANNO JUVE" per festeggiare nel modo migliore. Insieme, a casa, in occasione di una notte di Champions League.

Qui potete trovare tutte le info: questa tariffa speciale sarà valida fino a esaurimento delle disponibilità.

Per questa partita è prevista una tariffa dedicata agli Under 30 e Under 6 in alcuni settori dello stadio. Si ricorda, infine, che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita, come sempre, è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail." (Juventus.com)