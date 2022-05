Zaniolo: la Juventus non molla la presa

Il calciatore della Roma è nei radar della Juventus per il prossimo anno, con la squadra bianconera che sta monitorando la sua situazione

La Juventus sta preparando le ultime partite della stagione, con i bianconeri attesi dalla finale di di CoppaItalia contro l'Inter mercoledì prossimo, prima della quale la squadra di Allegri scenderà domani sera in campo contro il Genoa a Marassi. Con la qualificazione alla prossima Champions League raggiunta matematicamente, le ultime partite serviranno ad Allegri per avere indicazioni per il prossimo anno, con il mercato che poi lo aiuterà a migliorare la rosa a disposizione per la prossima stagione: molti sono i nomi che i bianconeri stanno seguendo, uno su tutti quello di Nicolò Zaniolo, identificato da tempo come il sostituto di Paulo Dybala.