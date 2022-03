Juventus, Zaniolo è l’obiettivo numero uno: Cherubini pronto all’assalto

La Juventus avrebbe messo gli occhio su Zaniolo per il prossimo calciomercato estivo, visti i problemi per il rinnovo di contratto di Dybala.

La Juventus si guarda intorno per il calciomercato estivo. Il club bianconero, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi da tempo su Nicolò Zaniolo , trequartista della Roma . Il classe '99, assoluto protagonista del club giallorosso con 29 presenze, 4 gol e 6 assist, è tornato al top dopo i due anni sfortunatissimi a causa dei gravi infortuni alle ginocchia patiti nelle scorse stagioni. La paura di molti era che lo stesso Zaniolo potesse non tornare ai livelli pre-infortunio, ma l'ex Inter ha, per il momento, smentito tutti, confermando di essere un calciatore di livello mondiale.

La Juventus, dal canto suo, non ha mai nascosto il proprio interesse per il centrocampista, basti ricordare il famoso pizzino di Paratici, dove era presente il nome di Zaniolo insieme a quello di Chiesa ed altri giovani talenti. Adesso, nonostante Paratici lavori in un altro club, l'interesse della Vecchia Signora per il gioiellino della Roma non è svanito. Infatti, a Torino, la situazione Dybala è abbastanza intricata e se la Joya non dovesse rinnovare, la dirigenza bianconera potrebbe fiondarsi a capofitto su Zaniolo, secondo alcuni perfetto per prendere il posto dell'ex Palermo. Il calciatore della Roma inoltre godrebbe anche dell'apprezzamento di Allegri, che lo ritiene un grande prospetto ma già pronto per calcare i grandi palcoscenici del calcio europeo e mondiale.