Juventus, ritorno di fiamma per Zaniolo: è lui il prescelto per l’attacco

La Juventus punta Zaniolo per rinforzare l'attacco, ma la trattativa è piena di ostacoli: dal prezzo alle condizione fisiche.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando per il prossimo calciomercato estivo. Il club bianconero dovrà sostituire Paulo Dybala, visto che l'argentino non rinnoverà il proprio contratto con la Vecchia Signora. Madama, quindi, per forza di cose, sta cercando un nuovo rinforzo per il pacchetto offensivo, e i candidati principali sono due: Zaniolo e Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, qualche settimana fa, ha rilasciato delle dichiarazioni che aprono le porte per una possibile trattativa, ma anche l'ex Inter sarebbe un profilo molto gradito alla società ed allo staff tecnico.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, avrebbe richiesto espressamente come primo nome sulla lista proprio Nicolò Zaniolo, che in questa stagione, con la maglia della Roma, non è stato sempre un protagonista, con più luci che ombre alla sua prima vera stagione dopo i due terribili infortuni alle ginocchia. Uno dei dubbi principali per il club bianconero riguarda proprio le condizione fisiche del classe '99, falcidiato spesso anche da stop muscolari, fattore che rende la trattativa più complicata. Un'altra incognita per la possibile operazione riguarda certamente il prezzo del cartellino, visto che la Roma, per il suo talento, chiede più di 50 milioni, cifra ritenuta eccessivamente alta dalla VecchiaSignora, anche in relazione al rendimento dell'ex Entella in questa stagione, con soli 2 gol in campionato.

L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, in un'intervista di un paio di mesi fa, aveva rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del trequartista dei giallorossi: "Quello che sarà il futuro lo vedremo con calma. Siamo concentrati sul finire bene la stagione con la Roma, c’è l’Europa da affrontare nel miglior modo possibile. Di mercato si parla tutto l’anno: un campione come lui viene accostato a grandi squadre, fa piacere ma in questo momento è un giocatore della Roma." Parole che lasciano delle speranze, ma vedere Zaniolo a Torino non sarà di certo facile.