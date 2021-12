Il Natale si avvicina: nasce lo Juventus XmAs Lab. Ecco cos’è

Il Natale si avvicina e hai già l'ansia per cosa regalare ad amici e parenti? La Juventus ha il regalo giusto per te: crea il tuo regalo perfetto l'XmAs Lab

Oggi è il 7 dicembre, il Natale si avvicina e con lui i soliti dubbi: cosa regalare ad amici e parenti? Per fortuna la Juventus è qui per voi. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annunciato la creazione dello Juventus XmAs Lab , il luogo in cui creare il proprio regalo personalizzato a tinte bianconere. Di seguito il comunicato ufficiale:

"!Natale è quel momento speciale in cui si uniscono i simboli delle tradizioni affinché, insieme, creino la formula per un Natale perfetto. Perché, si sa, ognuno ha la propria! Quest’anno, vi invitiamo a crearla mettendovi in gioco nel nuovo laboratorio creativo Juventus. Uno spazio dove mixare la passione bianconera ai sentimenti, ai valori e agli elementi che da sempre caratterizzano questo periodo di festa. Un luogo dove unire lo spirito juventino alla gioia dell’attesa, all’entusiasmo dei preparativi, alla felicità dei piccoli gesti e sentire il calore della squadra del cuore dando vita alla formula del tuo Natale perfetto !

Non importa che tu sia Grinch o XmAs Lover: Juventus Xmas Lab è il posto giusto dove esprimere, creare e dare sfogo all’immaginazione, mettendo al centro i simboli più significativi… o quel poco che basta per apprezzare ciò che è davvero importante per te. Nella tavola periodica più Natalizia che ci sia, gli elementi sono quelli che possono costituire l’atmosfera del Natale: Ho (holiday), Te (teamwork), Re (respect), Lo (love), Pa (passion), Ha (happiness)… Accedendo piattaforma dedicata potete creare la vostra di formula, nel nostro store potete fare tutti gli acquisti per i vostri regali bianconeri, o per aggiungere l’atmosfera juventina alle vostre feste e avrete inoltre a disposizione un pack speciale Juventus Membership. Come una squadra, come una famiglia, viviamo insieme questa festività con l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue. Benvenuti al Juventus XmAs Lab! Choose your perfect holiday formula!" (Juventus.com)