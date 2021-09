Vittoria per la Juventus Women: le bianconere tra le migliori 16 d’Europa

Grande vittoria per le ragazze della Juventus Women, che battendo il Vllaznia passa al turno successivo di UWCL.

Grande vittoria per le ragazze della Juventus Women, che battendo il Vllaznia passa al turno successivo. Ecco il commento del club bianconero: "E dunque è fatta: le Juventus Women continuano la loro avventura in Champions League, battono il Vllaznia 1-0 a Vinovo e approdano alla fase a gironi, di cui aspettano il sorteggio lunedì prossimo. Dopo qualche tentativo senza esito negli scorsi anni (in cui va detto che l'urna non aveva mai sorriso alle bianconere), stavolta le Campionesse d'Italia entrano fra le 16 migliori squadre d'Europa, crescendo ancora una volta in convinzione e raggiungendo un primo, storico, traguardo". (Juventus.com)