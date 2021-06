Juventus Women, ufficiale: Aurora Galli lascia dopo 4 anni

Il comunicato del club

"Quattro. Cara Vecchia Signora, 4 anni fa mi sono caricata sulle spalle proprio questo numero promettendomi di onorarlo assieme ai colori che ho avuto il privilegio di indossare. Ricevere la tua chiamata è stata la realizzazione del sogno di quella bambina che nel calciare il pallone ci metteva tutto, la forza fisica, le speranze, l’immaginazione, i desideri più grandi e anche quelli che credeva irraggiungibili. Poi ho capito che quel giorno sarebbe stato solo l’inizio..perché è da lì che ho potuto cominciare a sognare ancora più in grande. Quattro stagioni stracolme di prime volte, le abbiamo vissute assieme scrivendo da zero una storia nuova. Il primo scudetto vinto allo spareggio dove ho imparato che ‘fino alla fine’ non è solo una frase ma è uno stile di vita, quello di tutti i vincenti e, grazie a te, oggi anche il mio.

La prima volta all’Allianz di fronte 40mila spettatori col cuore che batteva forte, le gambe che un po’ tremavano e io che mi guardavo attorno chiedendomi se stesse succedendo davvero. E quella a San Siro, la Scala del calcio, nel silenzio assordante di uno dei periodi più duri per il mondo in cui mi hai dato l’opportunità di essere comunque felice. Quattro anni, quattro scudetti, tanti altri trofei, emozioni e soddisfazioni. Cara Vecchia Signora, non mi resta che ringraziarti per tutto quello che ho potuto vedere, vivere e respirare come calciatrice e come persona. Per me ora è tempo di scoprire nuove storie ma sono orgogliosa di aver contribuito a scrivere la tua. Tu, la mia, l’hai profondamente cambiata per sempre.