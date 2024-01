Juventus Women, le statistiche post-partita del match con il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'ultima partita delle Women contro il Sassuolo.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota dopo il match con il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Joe Echegini ha realizzato (10 minuti e 30 secondi dopo essere entrata sul terreno di gioco) il gol più tardivo sullo 0-0 per la Juventus in Serie A (88:19), ed è la prima giocatrice nigeriana a segnare una rete con la Juventus in Serie A.

Prima di lei l’ultima giocatrice nigeriana a trovare la rete in Serie A era stata Saidat Adegoke, nel febbraio 2012 con il Como 2000. La Juventus ha impiegato 10 tiri nello specchio per trovare il gol in questo incontro.

Prima di Solène Durand, l’ultimo portiere del Sassuolo che ha effettuato almeno nove parate in un incontro di Serie A era stata Isabella Kresche, il 25 febbraio 2023, contro il Pomigliano. Barbara Bonansea ha colpito un legno in una gara di Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2022, contro la Fiorentina. Il Sassuolo ha perso cinque gare interne consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2017".

