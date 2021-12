Juventus Women-Servette: le bianconere ancora una volta allo Stadium

Per l'ultima partita del girone di qualificazione delle bianconere alla fase finale della Champions League, lo Stadium riaprirà le sue porte per ospitare la squadra femminile

La JuventusWomenha pareggiato ieri sera contro il Chelsea per 0-0, con la squadra di Joe Montemurro che ora è attesa dall'ultima partita del girone, nella quale potrà strappare il pass per i quarti di finale. Per l'occasione, le porte dell'Allianz Stadium verranno riaperte ai tifosi bianconeri, che potranno spingere le ragazze alla vittoria.