Juventus Women-Servette 4-0: bianconere nella storia

Bianconere nella storia

redazionejuvenews

Ieri sera, le Juventus Women hanno vinto contro il Servette4-0 e si sono qualificate per la prima volta nella loro storia ai quarti di Champions League. Di seguito la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Le bianconere vogliono imprimere il loro ritmo alla gara e ci mettono davvero pochi minuti per riuscire nel loro intento. Al 7’ Rosucci si ritrova sui piedi il pallone respinto in maniera non perfetta da Pereira, ma dopo il suo controllo la conclusione finisce alta sopra la traversa. Si tratta, però, di un primo campanello d’allarme per la difesa delle svizzere che, al minuto 12, viene sorpresa: Boattin batte rapidamente un calcio di punizione servendo in profondità Bonansea, la quale mette in mezzo un cross morbidissimo che Hurtig infila in rete con uno splendido destro al volo, 1-0.

C’è solo la Juve in campo e al 19’ arriva un’altra notizia positiva: alle bianconere viene assegnato un calcio di rigore per l’intervento in netto ritardo su una straripante Boattin. Sul dischetto si presenta Girelli e con freddezza batte Pereira per il raddoppio. Meno emozioni nella seconda parte della prima frazione, con una Juve in totale controllo del match e un Servette che prova a reagire con un paio di conclusioni senza, però, inquadrare lo specchio della porta. Le due squadre, dunque, rientrano negli spogliatoi con le campionesse d’Italia avanti 2-0.

Il secondo tempo riparte con le stesse certezze del primo: la squadra di Montemurro continua a essere padrona del rettangolo verde e al 64’ cala il tris con un altro tiro impeccabile dagli undici metri di Cristiana Girelli. Doppietta per la numero 10, proprio come accaduto contro il Wolfsburg tra le mura amiche. Sul 3-0 arriva il momento dei primi cambi, per continuare a tenere alta l’attenzione. Dentro anche Zamanian, Bonfantini e Nilden. Nel finale è un semplice conto alla rovescia prima del triplice fischio e della conseguente, meritatissima, esplosione di gioia delle giocatrici in campo, di tutta la panchina. Di tutti voi. La gara si chiude sul 4-0, con un poker dolcissimo firmato da una delle neo entrate, Bonfantini, alla sua prima rete all'Allianz Stadium". (juventus.com)