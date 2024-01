Juventus Women, Roma piegata 2-1: quarto successo in Supercoppa

La Juventus Women trionfa per la quarta volta nella sua storia in Supercoppa Italiana: in finale le ragazze bianconere hanno superato la Roma

redazionejuvenews

Salgono a quattro il numero di Supercoppe Italiane vinte dalla Juventus Women nella loro storia. Nella finale disputata oggi contro la Roma, le bianconere si sono imposte con il risultato di 2-1 Decisivi gli autogol di Viens nel primo tempo, ma soprattutto il gol nella ripresa di Garbino. Giunta proprio in estate alla corte di mister Montemurro, la calciatrice ha permesso di vincere la rivalità con le giallorosse, la quale pare destinata a proseguire in campionato.

Il film della finale: Garbino decisiva — Sono serviti 12' minuti per assistere al primo gol, o meglio autogol della partita. Su azione convulsa di calcio d'angolo, Viens devia in modo sfortunato nella propria porta la seconda conclusione in serie di Gunnarsdottir. La Juventus Women capitalizza il buon avvio, per poi subire la reazione della Roma. Dopo una prima proprio di Viens e chiusa da Boattin, le giallorosse agguantano il pari con Greggi poco prima della mezz'ora di gioco. Greggi riesce nell'azione personale poi conclusa da Kumagai che salta Grosso e sigla il pari.

A inizio ripresa l'episodio decisivo: la conclusione di Garbino dal limite è sublime e Caesar può assistere impotente alla vista del pallone che si insacca in porta. Per la Roma c'è l'opportunità di mettere il match di nuovo in pareggio, ma Kumagai liscia incredibilmente sotto porta. Al 92', l'ultima ghiotta occasione per le giallorosse: la Juventus Women trema, così come la traversa colpita da Giugliano. Con il triplice fischio inizia però la meritata festa a tinte bianconere.

